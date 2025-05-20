Стало известно, почему Кишинев отложил снижение тарифов на энергоресурсы

В Молдавии власти приняли решение перенести рассмотрение вопроса о пересмотре тарифов на энергоресурсы до осени. Шаг сделан с целью оказать влияние на избирателей в преддверии парламентских выборов, которые запланированы на сентябрь, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» Вячеслав Ионицэ в эфире телеканала Cinema 1.

С 1 января в Приднестровье и Молдавии не стало российского газа. Это произошло из-за того, что Украина перестала его транспортировать, а Молдавия не захотела платить задолженность «Газпрому» за газ. В результате Молдавия начала закупать газ и электричество в Европе. Это привело к тому, что тарифы на коммунальные услуги выросли.

«Боюсь, что снижение цены на газ произойдет только в преддверии выборов, и тогда власти скажут: “Посмотрите, какое у нас хорошее правительство!” То же самое и с тарифами на электроэнергию. Снижение должно произойти естественным образом, но, скорее всего, оно будет отложено с той же политической целью», — подчеркнул Ионицэ.

По его словам, необходимость пересмотра тарифов назрела уже давно, особенно в условиях изменений на рынке закупок. Эксперт считает, что власти могут использовать возможное снижение цен как способ получить поддержку избирателей перед выборами.

В Молдавии 28 сентября состоятся выборы в парламент. В последние годы экономика страны испытывает трудности. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордного уровня — 30,2%. К концу 2023 года правительство смогло стабилизировать обстановку, и в декабре 2024 года уровень инфляции в годовом исчислении достиг 7%. Однако в 2025 году из-за роста цен на энергоносители экономика вновь столкнулась с кризисными явлениями.