В России началось обсуждение новой волны приватизации

В России вновь начали обсуждать возможность новой волны приватизации. Об этом сообщает РБК.

По мнению главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, такой шаг позволил бы компаниям привлечь часть из 55 триллионов рублей, которые россияне хранят на депозитах без движения.

В Минфине подтвердили, что идея действительно рассматривается. По подсчетам ведомства, федеральный бюджет мог бы получить от 100 до 300 миллиардов рублей, передает издание.

Еще 18 марта появилась информация о том, что Минфин России планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну в том числе по судебным решениям, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он также отметил, что с 2022 года Минфин формирует перечень объектов для приватизации, эта мера показала свою эффективность, позволив реализовать 1300 объектов казны в прошлом году.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики, несмотря на ее рост в 2024 году на 4,1 процента, что в четыре раза превышает средние темпы стран G7.