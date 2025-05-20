Британия ввела санкции против ряда регистраторов, АСВ и СПВБ Биржи

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Великобритания ввела антироссийские санкции в отношении 20 физлиц и 62 структур, говорится в пресс-релизе Минфина Британии.

Великобритания ввела санкции против АСВ и СПВБ Биржи
© РИА Новости
«В санкционные списки добавлены 82 фигуранта», — говорится в заявлении.

В санкционный список добавлена целая группа депозитариев и регистраторов, среди которых:

  • «Р.О.С.Т.»
  • «Спецдепозитарий «Инфинитум»
  • «ДРАГА»
  • «Сургутинвестнефть»
  • регистратор «Регион»
  • «ВТБ Регистратор»
  • «ВТБ Спецдепозитарий»
  • РДЦ «Паритет»
  • «Новый регистратор»
  • «Реестр-РН»
  • спецдепозитарий «Гарант»
  • «Оборонрегистр»
  • «Реком» и другие.

Также санкционный список пополнили «Санкт-Петербургская валютная биржа» (СПВБ), НКО «Петербургский расчетный центр» и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Кроме того, под британскими санкциями теперь находится компания «А7», созданная с участием банка ПСБ.

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Инфинитум
Санкт-Петербургская валютная биржа
Агентство по страхованию вкладов