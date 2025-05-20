Великобритания ввела санкции против АСВ и СПВБ Биржи

Великобритания ввела антироссийские санкции в отношении 20 физлиц и 62 структур, говорится в пресс-релизе Минфина Британии.

«В санкционные списки добавлены 82 фигуранта», — говорится в заявлении.

В санкционный список добавлена целая группа депозитариев и регистраторов, среди которых:

«Р.О.С.Т.»

«Спецдепозитарий «Инфинитум»

«ДРАГА»

«Сургутинвестнефть»

регистратор «Регион»

«ВТБ Регистратор»

«ВТБ Спецдепозитарий»

РДЦ «Паритет»

«Новый регистратор»

«Реестр-РН»

спецдепозитарий «Гарант»

«Оборонрегистр»

«Реком» и другие.

Также санкционный список пополнили «Санкт-Петербургская валютная биржа» (СПВБ), НКО «Петербургский расчетный центр» и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Кроме того, под британскими санкциями теперь находится компания «А7», созданная с участием банка ПСБ.