После укрепления начнется процесс снижения курса рубля, который будет быстрым, но контролируемым. К лету доллар может перешагнуть отметку в 100 рублей, а Центробанк начнет снижать ключевую ставку уже в ближайшее время, считает экономист Александр Разуваев. Сегодняшний курс российской нацвалюты он в беседе с НСН назвал неприемлемым.

По мнению эксперта, объявить о постепенном снижении ключевой ставки и новом цикле в ЦБ может уже на ближайшем заседании. При этом спусковым крючком для снижения рубля может стать любой повод, так как нынешний курс – неприемлем для экономики. Рост доллара до 100 рублей позитивно отразится на торговом балансе и сыграет в пользу бюджета, убежден экономист.

«Я уверен, что летом мы увидим «сотку». Может и за 100 рублей утечь, но потом вернется. Ничего страшного в этом нет, — заверил Разуваев. — Инфляция тоже подстегнет, но последние данные по инфляции очень хорошие, поэтому я уверен, что [ключевая ставка] будет снижаться».

К концу года, по мнению специалиста, ставка достигнет 16%, а к лету следующего года может составить уже 12%, после чего ее снижение остановится.

Что касается ослабления рубля, то оно будет контролируемым. После рубль стабилизируется за счет выплаты дивидендов компаниями-экспортерами – «Газпромом» и «Роснефтью». Так, если уже сейчас будут объявлены дивиденды, то им придется продать часть валютной выручки, что позволит стабилизировать рубль, пояснил экономист.

С учетом сложившейся на рынке ситуации россиянам сейчас стоит поспешить с покупкой валюты и импортных товаров, в том числе заграничных туров, считает Разуваев. Он назвал аномальным курс доллара по 80 рублей, предупредив, что долго рынок такие диспропорции не выдержит.

Эксперт сделал прогноз курса доллара до конца года

Напомним, накануне ЦБ установил официальный курс доллара США на 20 мая на уровне 80,41 рубля — на 36 копеек ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 20 копеек — до 90,50 рубля. Кроме того, на четыре копейки понижен курс юаня — до 11,11 рубля. Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев подчеркивал, что нынешняя ситуация больше обусловлена эмоциональной реакцией валютного рынка, а растущий рубль даже вредит российской экономике, так как страна получает меньше доходов от экспорта.