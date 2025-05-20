Госдума уточнила в I чтении понятие инвестпроекта для СЭЗ в новых регионах

Госдума приняла в I чтении законопроект, которым предлагается уточнить понятие инвестиционного проекта, реализуемого в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ), расположенной на территории новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.

Сейчас, согласно законодательству, капитальный ремонт относится к модернизации объектов основных средств и должен приводить к улучшению экономических основных средств или появлению у них новых экономических характеристик. В новых регионах действует переходный период.

Законопроект предусматривает, что реализация инвестиционного проекта в свободной экономической зоне на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и на прилегающих территориях также может быть направлена на восстановление (сохранение) эксплуатационных свойств объектов основных средств, используемых лицом, намеревающимся получить статус участника этой свободной экономической зоны, включая их капитальный ремонт для поддержания и (или) увеличения объема производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Также предусматривается исключение из понятия модернизации основных средств работы по их капитальному ремонту.