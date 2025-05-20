Исследователи ВШЭ: скины из Counter-Strike выгоднее биткоина и золота

Виртуальные ножи, раскрашенные автоматы и перчатки — распространенные игровые предметы для коллекционирования.

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Новое исследование ученых из ВШЭ и РЭШ показало, что цифровые скины из популярной игры «Counter-Strike: Global Offensive» — один из самых прибыльных классов альтернативных инвестиций. Их доходность превышает 40% годовых. Исследование опубликовано в репозитории свободного доступа Social Science Research Network (SSRN).

Инвесторы давно ищут активы, не зависящие от колебаний фондовых рынков, особенно в эпоху нестабильности. Это вызывает бум альтернативных инвестиций: люди вкладывают деньги в предметы искусства, вино, ретроавтомобили. Теперь в этот список можно смело добавить и игровые скины: они приносят не только эстетическое удовольствие, но и впечатляющую доходность.

Скины — это виртуальные предметы, изменяющие внешний вид игровых объектов, например оружия или персонажей. Они не влияют на механику игры или шансы на победу, но позволяют игрокам подчеркнуть свою индивидуальность. Среди скинов есть как простые, так и редкие коллекционные экземпляры, которые приобретаются, обмениваются или продаются на специальных онлайн-площадках. Именно эти редкие и востребованные скины стали основой нового инвестиционного тренда.

Работа Виктории Добрынской, доцента факультета экономических наук НИУ ВШЭ, и магистранта РЭШ Владимира Стрельникова показала, что цифровые коллекционные предметы из игры «Counter-Strike: Global Offensive» (CS:GO) могут обеспечивать стабильную доходность выше 40% годовых.

Чтобы оценить инвестиционную привлекательность скинов, исследователи изучили данные почти 5000 уникальных скинов в игре CS:GO с 2013 по 2024 год с торговой площадки Steam.

Выяснилось, что скины — один из самых эффективных активов с точки зрения соотношения риска и доходности. Средняя доходность портфеля скинов составила 41,2% годовых, что в несколько раз больше индекса акций США (CRSP), индекса недвижимости (REITs) или золота. Такая доходность сопоставима с биткоином, но у криптовалюты гораздо выше волатильность.

По результатам анализа, средняя цена скина составила 155 долларов, однако распределение оказалось сильно асимметричным: большинство предметов стоят значительно дешевле. Так, медианная цена — всего 11,5 доллара, тогда как самый дорогой скин в выборке с торговой площадки Steam оценивается почти в 4000 долларов.

«Каждый скин продается и покупается в среднем 800 раз в месяц. При этом за каждую сделку торговая площадка Steam берет комиссию 15%. Это делает частую торговлю невыгодной в целом, поэтому оптимальны долгосрочные вложения в активы», — отметили Виктория Добрынская и Владимир Стрельников.

«Коэффициент Шарпа у скинов — 0,34. Это значит, что они дают хорошее соотношение доходности и риска. Для сравнения: у американского фондового рынка он равен 0,25, у золота — 0,12, у биткоина — 0,21. Чем выше этот показатель, тем инвестиция считается эффективнее. Конечно, тут нет никаких гарантий, но мы наблюдаем данные на протяжении более 10 лет, и большинство скинов только растут в цене», — отмечает Виктория Добрынская.

Рынок скинов оказался нечувствителен к рыночным рискам, а наибольшую доходность показывают именно недорогие предметы. Так, распространенные скины стоимостью около 2,25 доллара в среднем приносят почти 19% в месяц. Для сравнения: редкие и дорогие скины по цене около 1700 долларов дают меньше 3%, тем не менее это все еще выше средней доходности рынка акций. В результате наибольшую эффективность показывают стратегии, ориентированные не на коллекционные редкости, а на ходовые ликвидные предметы.