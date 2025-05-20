Италия сократила экспорт вина в РФ

Снижение составило 57%. За первые два месяца 2025 года объём поставок составил 20 млн евро (против 47 млн евро за аналогичный период 2024-го).

В физическом выражении падение достигло 68%: с 16 млн литров год назад до 5 млн литров. Данные института опубликовало издание Gambero Rosso. Репортёры отмечают, что в прошлом году Россия была крупнейшим рынком по темпам роста для итальянского винного экспорта. Новые данные подтверждают негативную динамику, которая началась в январе.

С 2025 года в России выросли акцизы на алкогольную продукцию. Италия не единственная страна, чей экспорт вина в РФ снизился. Накануне грузинская статслужба опубликовала данные, из которых следует, что за первые четыре месяца поставки сократились более чем на 43%.