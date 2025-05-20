ЕС вернет с 6 июня квоты на ввоз сельхозпродукции с Украины

Евросоюз восстановит с 6 июня импортные квоты на украинскую сельхозпродукцию. Об этом заявил журналистам в Сейме (нижней палате польского парламента) лидер Польской крестьянской партии и глава минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"У меня хорошая новость из Брюсселя! Покончено с неконтролируемым потоком сельскохозяйственной продукции, продуктов питания из Украины в Европу. Больше никаких директив [о беспошлинном ввозе товаров с Украины в ЕС] подобных той, которая вступила в силу сразу после начала войны на Украине", - сказал Косиняк-Камыш, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

"Фермеры, я хочу заверить вас, что с 6 июня мы возвращаемся к правилам, существовавшим до начала конфликта на Украине. К правилам, по которым будут ограничения и квоты", - добавил он.

Министр не привел подробности принятого в Брюсселе решения.

15 мая агентство Bloomberg со ссылкой на документы Еврокомиссии сообщил, что Евросоюз намерен с июня восстановить импортные квоты на ключевые виды аграрной продукции с Украины, включая пшеницу, кукурузу, ячмень, курицу, куриные яйца. Квоты на ввоз этих продуктов были заморожены в марте 2022 года в рамках мер поддержки Киева. В 2023-2024 годах они несколько раз возобновлялись и вновь приостанавливались в результате протестов фермеров сопредельных с Украиной государств из-за затоваривания их рынков украинской продукцией.