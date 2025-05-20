«Нет смысла»: в Европе высказались о полном отказе от газа из РФ

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн заявил, что не видит смысла в полном отказе от российского газа со стороны стран Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Welt.

По словам Штерна, в случае урегулирования украинского конфликта, Европе не должна полностью лишать себя поставок газа из России. Вместо этого глава OMV предложил «действовать стратегически», так как потребности Европы в газе на 10% обеспечиваются Россией.

«После достижения мира не стоит категорически отказываться от ограниченных поставок газа из России. Чем больше поставщиков, тем выше конкуренция и тем выгоднее будут формироваться цены на энергию», — заявил он.

Ранее швейцарский финансовый холдинг UBS заявил, что в 2026 году вырастут цены на природный газ.