Заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о введении новых санкций в отношении России означает полный крах промышленности Европейского союза (ЕС). Об этом на своей странице в социальной сети X заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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По его словам, фон дер Ляйен уже готовит 18-й пакет санкций против России, который будет, в частности, включать ограничения в отношении газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«Это смертельный приговор для промышленности европейских стран (...) Нам нужно срочно покинуть ЕС, этот дурдом»!» — заключил он.

Политик также отметил, что глава ЕК пытается развязать войну с Россией и окончательно разорвать с ней какие-либо отношения.

Ранее Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Уточняется, что европейские страны уже начали разрабатывать следующий пакет рестрикций.