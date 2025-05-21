Россия планирует поставлять СПГ в Малайзию

Компании РФ и Малайзии начали прорабатывать возможные поставки российских энергоносителей. Об этом газете «Известия» рассказали в посольстве России в Куала-Лумпуре.

Дипломаты отметили, что детали переговоров между российскими и малайзийскими предпринимателями о поставке энергоносителей, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), не раскрываются по коммерческим соображениям.

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев сообщил изданию, что Россия предложила Малайзии не только доставку СПГ, но и развитие целиком газовой инфраструктуры, создание газового хаба для поставок в другие страны. Москва готова инвестировать в принимающую инфраструктуру, в проводные для газовых хранилищ, весь комплекс газовой инфраструктуры для газового рынка. Министр подчеркнул, что у РФ и Малайзии имеется большой потенциал для совместного сотрудничества в этой сфере.