Большую часть запасов российской нефти назвали нерентабельной

Из 31 миллиарда тонн запасов нефти в России рентабельными называют только 13 миллиардов.

О непопадании большей их части в эту категорию со ссылкой на главу Минприроды РФ Александра Козлова сообщает РИА Новости.

«Из этих запасов значительная часть — это трудноизвлекаемые запасы, на которые были вовремя даны налоговые льготы, что позволило сделать их добычу рентабельной», — цитирует агентство российского министра.

По его словам, всего запасов нефти в стране при текущей добыче хватит на 26 лет.

Козлов также уточнил, что, помимо указанного объема нефти, у РФ также есть 95 миллиардов тонн ее ресурсов, отличие которых состоит в необходимости готовить их к переводу в запасы за счет геологоразведки.

Рентабельностью нефти называют отношение прибыли, полученной от ее продажи, к имеющимся затратам. Показатель зависит от стоимости добычи, транспортировки ресурсов, цен сырья, налогов, доходов от переработки и других факторов.

Грозит ли России обвальное падение добычи нефти?

В 2019 году Saudi Aramco оценивала себестоимость российской нефти более чем в 40 долларов за баррель, собеседник РБК, близкий к кабмину РФ, называл этот уровень немного завышенным, отмечая, что самые дорогие новые месторождения находятся в Арктике и на Дальнем Востоке.

Осенью 2023 году себестоимость добычи отечественной нефти без учета налогов Росстат оценивал в 31 326, 5 рубля.