ЕС намерен усилить санкции против России
Евросоюз планирует продолжать санкционное давление на Россию и уже разрабатывает новый пакет ограничительных мер.
Об этом заявила представитель сообщества Анитта Хиппер.
«Если Россия не согласится на полное безоговорочное прекращение огня, будет больше давления… Мы уже работаем над следующим пакетом с более жесткими санкциями», — приводит ее слова РИА Новости.
Ранее страны Евросоюза утвердили 17-й пакет антироссийских санкций, в который вошли порядка 200 танкеров.
Также глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Брюссель после принятия 17-го пакета санкций против России начнет подготовку нового пакета ограничительных мер для принуждения Москвы к миру.