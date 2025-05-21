ЕС намерен усилить санкции против России

Евросоюз планирует продолжать санкционное давление на Россию и уже разрабатывает новый пакет ограничительных мер.

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Об этом заявила представитель сообщества Анитта Хиппер.

«Если Россия не согласится на полное безоговорочное прекращение огня, будет больше давления… Мы уже работаем над следующим пакетом с более жесткими санкциями», — приводит ее слова РИА Новости.

Ранее страны Евросоюза утвердили 17-й пакет антироссийских санкций, в который вошли порядка 200 танкеров.

Также глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Брюссель после принятия 17-го пакета санкций против России начнет подготовку нового пакета ограничительных мер для принуждения Москвы к миру.