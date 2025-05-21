«Разговоры в пользу бедных»: эксперт раскритиковал инициативу Минфина

Эксперт по правовым вопросам организации «Опора России» Алексей Петропольский раскритиковал инициативу Минфина о подключении людей к программе долгосрочных пенсионных накоплений вместо повышения зарплаты. Об этом сообщает «Царьград».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что такая программа повысит привлекательность компании в глазах работников. Кроме того, она может помочь бизнесу решить свои кадровые проблемы.

Петропольский отмечает, что, с одной стороны, программа имеет свои плюсы — в ее рамках можно получать софинансирование, налоговые льготы. С другой стороны, доверие граждан к пенсионным инициативам подорваны.

«Заявления о том, что ты сможешь удержать таким образом специалиста, о чем рапортуют нам власти, — ты, мол, будешь больше отчислений делать, и он у тебя не уволится, — это все разговоры в пользу бедных. Человек хочет зарабатывать деньги здесь и сейчас. Увы, при нашей сегодняшней финансовой грамотности даже специалисты с тремя высшими образованиями выбирают деньги им на счёт, нежели любые накопления, тем более государственные», — заявил он.

При этом, если крупный бизнес может позволить себе корпоративные программы, то у малого и среднего предпринимательства нет достаточного количества средств, чтобы спонсировать своих сотрудников в долгосрочной перспективе.