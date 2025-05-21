Курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув 109,5 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бирж.

Курс биткоина в районе 109,5 тысяч был зафиксирован на биржах CoinMarketCap и Coinbase. На 19:29 по московскому времени криптовалюта торгуется в районе 109 080 долларов. На крупнейшей криптобирже Binance максимальная цена на биткоин 21 мая составила 109 458 долларов.

Напомним, что предыдущий исторический максимум биткоин установил 20 января, когда его курс достиг 109 359 долларов.