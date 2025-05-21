Посол Уганды заявил, что кофе из страны заполнит полки российских магазинов

Угандийский кофе в большом объёме появится в российских магазинах, заявил посол Уганды в России Мозес Каваалууко Кизиге.

Он отметил, что страна работает над расширением поставок кофе в Россию.

«Речь идёт как о зелёных кофейных бобах, так и обжаренных. Уже к сентябрю — октябрю этого года объемы значительно увеличатся», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва готова поддерживать Буркина-Фасо в обеспечении национальной безопасности и решении социально-экономических проблем.

Российский лидер Владимир Путин во время переговоров с главой Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре заявил о двукратном увеличении квоты для студентов из африканской страны в 2024—2025 годах.