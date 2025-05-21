Новак и министр нефти Бахрейна обсудили поставки энергоносителей из РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр нефти Бахрейна Мохаммед бен Мубарак бен Дайнах в ходе рабочей встречи обсудили поставки энергоносителей из России и возможности совместной добычи нефти и газа. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

"На повестку переговоров были вынесены условия поставок российских энергоносителей в Бахрейн, а также возможности совместной работы по геологоразведке и добыче нефти и газа на шельфе Бахрейна с участием российских компаний", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках сделки ОПЕК+ как гарантию обеспечения стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка и договорились в дальнейшем координировать взаимодействие в этой сфере.