Мнение эксперта: сможет ли рубль оставаться стабильным в условиях неопределенности?

С начала года курс рубля в России резко вырос, но затем стабилизировался на уровне, который можно считать высоким по сравнению с недавним временем. Эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали, является ли курс национальной валюты равновесным.

По словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, курс не выглядит равновесным. В 2019–2020 годах он был около 70 рублей за доллар, напомнил эксперт. Как уточнил собеседник, разница в накопленной инфляцией между Россией и США с тех пор составила около 30%, ужесточенные санкции и прочие факторы риска «никто не отменял и не отменит».

«Плюс есть опыт последних лет, когда сильное первое полугодие сменялось слабым вторым и концом года — а в этом году уже примерно понятны те факторы, которыми аналитики обоснуют падение: снижение ставки, рост неопределенности в мировой экономике, дешевая нефть», — отметил Табах.

По словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, важно осознавать, что существует концепция равновесного курса, который определяется на основе конкурентоспособности экономики конкретной страны. Для этого необходимо проанализировать динамику внутренних цен в сравнении с ценами на международном рынке, отметила эксперт. В последние годы в России наблюдался рост инфляции, превышавший целевой уровень, установленный торговыми партнерами (США, ЕС и КНР), который и так был довольно высоким — 4%.

Это накопленное инфляционное давление должно было рано или поздно привести к снижению номинального курса, чтобы экономика оставалась конкурентоспособной. На основе разницы в уровне инфляции можно предположить, что равновесный курс должен составлять 100 рублей за доллар — это вполне обоснованная оценка, указала специалист.

Напомним, что курс доллара на межбанке в последние месяцы стабильно держался на отметке в 80–85 рублей, а в среду, 21 мая, официальный курс впервые за два года зафиксировался ниже важного уровня — 79,75.