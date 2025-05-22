Безработица в России вернулась к рекордно низкому уровню

Безработица в России в марте вернулась к рекордно низкому уровню в 2,3 процента. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства страны Татьяна Голикова в интервью журналу «Эксперт», опубликованном 22 мая.

По ее словам, в феврале показатель незначительно вырос в сравнении с январем и достиг 2,4 процента, но уже в марте уровень безработицы вернулся к рекордно низким 2,3 процента, зафиксированным в декабре минувшего года. Вице-премьер добавила, что безработица остается ниже, чем в аналогичных периодах прошлых лет.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил властям обеспечить стабильный экономический рост с низкой безработицей и сокращением инфляции. Актуальность такого подхода подтверждается статистикой, отметил глава государства.

В апреле «Парламентская газета» опубликовала результаты масштабного исследования современного российского рынка труда. Эксперты пришли к выводу, что работники в возрасте от 25 до 45 лет являются самыми востребованными в стране. Они требуют от руководства уважительного отношения и возможностей для роста. Для россиян старше 45 лет важна стабильность зарплаты и самой компании, а 18-24-летние соискатели стремятся главным образом к саморазвитию.