Госдума усложнит возврат иностранных инвесторов в Россию

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки, которые существенно ограничат возможности иностранных инвесторов вернуться на российский рынок после ухода в 2022 году, сообщает РБК. Новые правила позволят российским владельцам отказаться от исполнения опционов на обратный выкуп активов, даже если такие условия были зафиксированы в договорах.

Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям 21 мая рекомендовал принять во втором чтении законопроект, вносящий изменения в федеральный закон об иностранных инвестициях. Документ предусматривает введение специальных условий для обратного выкупа активов компаниями из недружественных стран, которые продали свои доли после 24 февраля 2022 года. Рассмотрение во втором чтении запланировано на 27 мая.

Поправки разработаны в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина от 19 апреля 2025 года об определении особенностей обратного выкупа иностранцами активов в России. Председатель комитета Сергей Гаврилов подчеркнул, что законопроект становится тестом на добросовестность иностранных инвесторов. Возвращение исключительно ради повторного извлечения выгоды при сохранении прежнего подхода станет невозможным.

Новые правила предусматривают несколько ключевых ограничений. Российские компании смогут отказать в обратном выкупе, если инвестор связан с недружественным государством, сделка заключена после 24 февраля 2022 года, а опцион предполагает заниженную цену относительно рыночной стоимости. Дополнительным условием станет надлежащее исполнение российским обществом обязательств перед работниками и кредиторами.

Профильный орган власти получит право запретить выкуп активов, если это может повлиять на устойчивость социально-экономического развития. В случае отказа от возврата иностранный инвестор сможет требовать компенсацию в течение одного года, однако при доказанных недобросовестных действиях компенсация может быть снижена или полностью отклонена.

Юристы называют разработанные условия довольно жесткими, но соответствующими общему тренду государственного контроля над иностранным присутствием в стратегически важных активах. Старший партнер адвокатского бюро «Линия права» Валерия Качура отмечает, что после начала СВО законодательство последовательно ограничивает возможности недружественных инвесторов по возвращению в российские активы.

Управляющий партнер 02 Consulting Ольга Сорокина рассматривает поправки как логичное продолжение политики избирательного допуска иностранных инвесторов. По ее мнению, речь идет не о запрете инвестиций как таковых, а о защите от определенных спекулятивных схем возврата. Новые правила направлены на то, чтобы сделки не подрывали интересы российских контрагентов, уже занявших освободившиеся позиции.

Эксперты указывают на чувствительность предлагаемых мер с юридической точки зрения. Качура подчеркивает, что ограничения затрагивают основы договорного права, поскольку опцион представляет собой обязательство, уже принятое и согласованное сторонами. Управляющий партнер компании «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов отмечает, что в логике законопроекта приоритет отдается публичным интересам и защите национальной юрисдикции в условиях внешнего давления.

Юристы не исключают возможных судебных разбирательств и волны исков, связанных с ограничением выкупа опционов. Успех таких исков будет зависеть от арбитражной оговорки в договоре и применимой юрисдикции. Иностранные инвесторы смогут использовать международный коммерческий арбитраж, подавать иски в иностранные суды или возбуждать процедуры инвестиционного арбитража в рамках международных соглашений о защите инвестиций.