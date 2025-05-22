Цена нефти Brent опустилась ниже $64 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 64 долларов за баррель впервые с 15 мая, следует из данных торгов.

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Так, на момент 9.45 по московскому времени стоимость Brent снижалась на 1,08% - до 63,88 доллара за баррель. К 9.57 фьючерс немного ускорил падение - он торговался на уровне 63,86 доллара за баррель.

По состоянию на 10.05 цена Brent, по данным биржи, составляла 63,90 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ не планирует увеличивать налоги для нефтегазовых компаний в связи с падением цен на нефть, льготы же для них готово обсуждать после завершения сделки ОПЕК+.