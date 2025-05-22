Британия предложила странам G7 снизить лимит цен на российскую нефть

Британия призвала страны G7 рассмотреть возможность снижения установленного потолка цены на российскую нефть, сообщает Bloomberg.

В заявлении министерства финансов Великобритании отмечается, что усиление давления на экономику России стало «особенно актуальным на фоне продолжающейся спецоперации на Украине».

Министр финансов Британии Рэйчел Ривз на заседании в Банфе, Канада, подчеркнула необходимость оперативного ужесточения лимита на покупку российской нефти, ранее установленного на уровне 60 долларов. Ривз также призвала участников G7 к единству в действиях по достижению «справедливого и прочного мира» на Украине.

Лидеры G7 обсуждают ужесточение механизма потолка цен, чтобы лишить Москву большей части доходов от экспорта нефти. Сообщается, что якобы Россия использует «теневой флот» танкеров и анонимные схемы страхования для обхода западных ограничений и продажи нефти главным образом в азиатские страны.

Финансовый министр Франции Эрик Ломбард заявил, что вопрос снижения потолка цены обсуждается, но пока окончательного решения не принято, поскольку детали пакета санкций еще находятся на рассмотрении.

Министерство финансов Британии расширило перечень санкций, включив в черный список британского бухгалтера, двух российских капитанов и ряд судов, связанных с поставками нефти.

Совет ЕС одобрил новый, семнадцатый по счету, пакет санкций против России, добавив в черный список почти 200 танкеров.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку восемнадцатого пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».