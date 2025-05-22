РФ и КНР инвестируют в электрокары и онлайн-маркеты

Российская сторона активно взаимодействует с Китаем в вопросах привлечения крупных китайских компаний к инвестированию в экономику России. Об этом заявил «Известиям» глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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В Министерстве экономического развития РФ отметили, что последнее время государства стали активно инвестировать в новые области, такие как электромобили и электронные торговые площадки. Также ожидается увеличение инвестиций в пищевую промышленность и сельское хозяйство. В условиях возможного возвращения западных компаний на российский рынок Китай проявляет повышенный интерес к совместным проектам, говорится в материале.

Драйвером инвестиционного сотрудничества стала последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, которая была приурочена к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, пишет издание.

По словам руководителя Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерины Заклязьминской, и российские (OZON, Wildberries), и китайские (Aliexpress, JD.com) площадки получают все большее распространение на внутренних рынках друг друга.

Она также подчеркнула, что в связи с уменьшением продаж из-за увеличения утилизационного сбора, высоких ставок по кредитам и неопределенности относительно возвращения западных брендов, интерес россиян к совместным проектам с Китаем растет. Помимо известной российско-китайской инициативы по созданию электромобиля «Атом», страна рассматривает возможность локализации популярных китайских брендов электромобилей, таких как BYD, добавила собеседница.