Шредер назвал «Северный поток – 2» правильным выбором для Германии

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подчеркнул, что импорт российского газа по «Северному потоку – 2» по-прежнему считает выгодным для экономики страны.

Шредер по-прежнему положительно оценивает строительство газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.

В письме депутатам Мекленбург – Передняя Померания он объяснил, что решение прежних властей делать ставку на российский газ было правильным, учитывая ограниченные природные ресурсы Германии. Шредер подчеркнул, что дешевая и надежная электроэнергия важна для промышленности страны.

В обращении Шредер заявил: «Позвольте мне начать с моей позиции по газопроводу «Северный поток – 2», которая была и по-прежнему является положительной». Он отметил, что возобновляемые источники энергии из-за зависимости от погоды не могут служить надежной опорой для энергетики Германии, и это вынуждает страну импортировать электричество из других государств.

Экс-канцлер также напомнил, что транспортировка газа по трубопроводу экологичнее, чем доставка сжиженного газа танкерами. При этом он подчеркнул, что использование газа как промежуточного источника электроэнергии поддерживал не только он, но и его предшественник Гельмут Коль. Шредер отметил, что стратегические решения не потеряли актуальности даже после начала конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии составили перечень «лоббистов Газпрома». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новых санкций против России, которые затронут энергетический и финансовый секторы, а также трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков».