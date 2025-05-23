Евросоюз может задобрить Трампа соглашением о лобстерах

Европейский союз (ЕС) готов продлить беспошлинный ввоз американских лобстеров, чтобы добиться расположения президента США Дональда Трампа после ввода американских пошлин.

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Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источников.

«Еврокомиссия открыта к продлению сделки о лобстерах в рамках пакета по устранению пошлин, введенных Трампом», — говорится в сообщении.

В ЕК отметили, что продление соглашения о лобстерах зависит от результата переговоров ЕС с США.

До этого вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что пошлины США представляют угрозу для рабочих мест в Германии, Еврокомиссия должна продвигать переговоры для поиска совместного решения.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.