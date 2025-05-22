Цифровой рубль и QR-код: новые правила для банков в России

Законопроект, обязывающий банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код, принят в первом чтении Государственной Думой. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Уточняется, что документ внесла группа сенаторов и депутатов. Если его примут, возможности расчетов цифровыми рублями расширяется. Кроме того, в России будет внедрен универсальный код при безналичной оплате товаров, работ и услуг.

«Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливается обязательность использования этого кода для оплаты цифровыми рублями товаров, работ и услуг», - говорится в публикации.

Также сообщается, что «Национальную систему платежных карт» (НСПК), которая на 100% принадлежит Банку России, назначат оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода.

Центральный банк будет устанавливать для финансовых организаций правила и временные рамки для проведения операций с цифровыми рублями, а также сроки внедрения универсального QR-кода. Это даст возможность эффективно расширять национальную цифровую инфраструктуру, отметил один из разработчиков этой инициативы, Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку.