Нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса продлят на несколько лет

Нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса продлят до 2030 года
В России нулевая ставка НДС для гостиниц и других объектов размещения будет продлена до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, благодаря таким решениям укрепится развитие отрасли, а динамика получит дополнительный импульс.
«Это положительно отразится и на смежных сегментах, где много представителей малого и среднего бизнеса», - подчеркнул глава правительства.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости обнулить НДС на базовые продукты питания, сообщает RT.