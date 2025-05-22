Названы главные проигравшие от европейских пошлин на российские удобрения

Главными проигравшими от повышения импортных пошлин Евросоюза (ЕС) на российские и белорусские удобрения станут беднейшие страны мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

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Новые заградительные меры ЕС, отметили в организации, в большей степени отразятся на положении дел региональных фермеров и аграриев. Российские производители и экспортеры пострадают меньше. Однако самые большие убытки понесут покупатели из беднейших стран, не входящих в состав ЕС.

Ужесточение таможенной политики блока в отношении российских и белорусских удобрений разгонят глобальную продовольственную инфляцию. Это обусловлено тем, что подобную сельхозпродукцию используют для выращивания ключевых агрокультур. Речь идет в том числе о множестве видов овощных и плодовых деревьев и растений.

«Пошлины ЕС приведут к скачку мировых цен на продукты питания и минеральные удобрения», — резюмировали в РАПУ.

Ранее Европарламент большинством голосов утвердил повышение импортных пошлин на российские и белорусские удобрения. Для окончательного одобрения депутатам теперь необходимо заручиться поддержкой Совета ЕС. Ожидается, что новые заградительные меры будут вводить поэтапно — с июля 2025 года и в течение следующих трех лет. Предполагается, что на первой стадии тарифы составят 40-45 евро за тонну. В дальнейшем ставки будут регулярно повышаться и к 2035-му составят 100 процентов от таможенной стоимости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные меры ЕС «выстрелом себе в ногу». Российские производители и экспортеры, отметил он, смогут найти альтернативные рынки сбыта, так как глобальный спрос на этот вид продукции является стабильно высоким. Европейским же импортерам при таком раскладе придется покупать удобрения менее высокого качества, что может негативным образом отразиться на качестве выпускаемой в регионе продовольственной продукции. В самом ЕС утверждают, что эффект от заградительных мер отразится на местных фермерах и аграриях не раньше 2026 года.