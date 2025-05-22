ЕС принял решение восстановить пошлины для украинских товаров

Европейский Союз принял решение не продлевать действие временного режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Увари, слова которого приводит издание Euractiv.

Как уточнил Увари, страны ЕС утвердили переходные меры в ходе технического совещания в четверг, 22 мая. Это означает, что с 6 июня Украина потеряет льготный доступ на европейский рынок, и на ее товары вновь будут распространяться стандартные таможенные пошлины.

14 мая британская газета Financial Times писала, что Евросоюз готовится в течение нескольких недель увеличить пошлины на украинский импорт, что ударит по экономике Киева в решающий момент борьбы против России. По словам источников FT, переходное предложение резко сократит беспошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию с Украины.

Euractiv: пошлины ЕС на сельхозпродукты Украины обойдутся Киеву в миллиарды евро

Экономист Иван Лизан прокомментировал планы ЕС увеличить пошлины на украинский сельхозимпорт. По его мнению, такая мера защитит европейских фермеров, поскольку для ЕС важнее собственное производство, чем закупка дешевой продукции.