Курс биткоина обновил исторический максимум

Стоимость биткоина в четверг, 22 мая, выросла до $112 тыс., показатель обновил прежний исторический максимум. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные биржи Binance.

Напомним, что в конце января стоимость биткоина достигла исторического максимума в $109 588, затем показатель начал снижаться и в апреле опускался ниже $75 тыс.

В ночь на четверг, 22 мая, стоимость криптовалюты впервые превысила значение в $110 тыс.

По состоянию на 13:00 мск стоимость биткоина составляла $110,7 тыс., за сутки криптовалюта подорожала более чем на 4%, за месяц — на 25%.

По мнению рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора, новые рекорды стоимости биткоина указывают, что снижение криптовалюты в апреле было «коррекцией в рамках бычьего рынка».

Эксперт уточнил, что для того, чтобы запустить следующий подъем к $125 тыс. необходимо устойчивое сохранение стоимости в районе $110 тыc.