Россия понизит экспортную пошлину на пшеницу

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 28 мая 2025 года будет понижена до 1 тыс. 364,5 руб. против действующей ставки в размере 1 тыс. 550,3 рублей за тонну. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень сохранится на нулевом уровне. Пошлина на кукурузу будет понижена до 606 рубля с 665,7 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $248,4 за тонну, на ячмень - $204 за тонну, на кукурузу - $220,9 за тонну.

О расчете ставок

В конце июня 2024 года правительство РФ скорректировало расчеты ставок вывозных таможенных пошлин на зерно: базовые экспортные цены увеличены на 1 тыс. рублей за тонну в отношении пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин повышены с 17 тыс. рублей до 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - с 15 875 рублей до 16 875 рублей.

Плавающие пошлины на экспорт зерновых введены правительством РФ в 2021 году. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной. Она рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.