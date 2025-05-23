США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Соединенные Штаты Америки подталкивают Евросоюз к одностороннему снижению пошлин на американские товары.

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По словам автора газеты, к одностороннему снижению пошли на товары из Америки Евросоюз подталкивают торговые переговорщики Дональда Трампа.

«Они заявляют, что бе уступок Евросоюз не сможет продвинуться в переговорах по избежанию дополнительных 20% «взаимных» пошлин», - отметило издание.

Уточняется, что представители США недовольны тем, что Евросоюз в рамках переговоров предложил только взаимное снижение пошлин, а не сообщил о том, что снизит собственные пошлины.