Экономист предположил, что будет с ключевой ставкой к 2026 году

С декабря Центральный банк России удерживает ключевую ставку на уровне 21%, однако уже к 2026 году она может снизиться втрое. Соответствующий прогноз в беседе с URA.RU озвучил бывший советник министра экономического развития РФ Евгений Надоршин.

По его словам, резкое смягчение денежно-кредитной политики произойдет, если российская экономика перейдет к спаду.

"В случае рецессии снижение ставки будет быстрым: я к концу этого года ожидаю 13%, в следующем — семь", — заявил эксперт.

Кроме того, он добавил, что Центробанк РФ не собирается уменьшать ставку, пока экономика продолжает расти. Основной этого роста, как отметил Надоршин, является высокий потребительский спрос, который РФ не может сбалансировать с предложением, так как не производит достаточного количества продукции.