Япония попытается вдвое сбить цену риса

В Японии планируют снизить стоимость риса, который в последнее время рекордно подорожал. Это будет сделано по инициативе нового министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми, который занял пост после того, как его предшественник Таку Это подал в отставку из-за проблем с Данной продукцией, передает РИА Новости.

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Рис, который является основой рациона японцев, за год подорожал почти в два раза. В настоящее время пять килограммов риса в магазинах стоят в среднем 4700 иен, что эквивалентно примерно 500 рублям за килограмм.

Японцы раскупили рис прошлым летом, узнав о возможном сильном землетрясении. После этого дефицит исчез, но цены стремительно выросли. Власти подозревают, что мелкие торговцы придержали рис в надежде на дальнейшее подорожание.

Министр планирует снизить стоимость риса до 2–3 тысяч иен за пять килограммов уже в июне. Это будет сделано за счет выпуска риса из государственных резервов.

Это не первые продажи государственных запасов в этом году. Ранее власти Японии прибегали к этому только в случае стихийных бедствий или войны.