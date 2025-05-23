В Германии прокомментировали планы Трампа по новым пошлинам для ЕС

От новых пошлин, предложенных американским главой Дональдом Трампом, пострадает не только Евросоюз, но и США. Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, передает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела и торговые переговоры «ни к чему не ведут». На этом фоне он предложил ввести импортные пошлины в 50% на европейские товары с 1 июня.

«Полагаю, что подобные пошлины никому не помогут, а лишь приведут к тому, что пострадает экономическое развитие обоих рынков», — прокомментировал это Вадефуль.

По его словам, именно из-за этого ФРГ делает «ставку на переговоры и полностью поддерживает усилия Еврокомиссии».