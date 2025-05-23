Мишустин выделил 3,8 млрд рублей на российский ответ Starlink

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил финансирование на отечественную низкоорбитальную спутниковую группировку для широкополосной передачи данных. "Бюро 1440" получит из резервного фонда правительства 3,8 миллиарда рублей для создания в 2025 году 16 космических аппаратов.

© Российская Газета

Ранее правительство поддержало проект нового нацпроекта по развитию космической отрасли страны. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов назвал проект "Рассвет", реализуемый в "Бюро 1440", российским ответом американскому Starlink.