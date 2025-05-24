Европейский союз рассматривает введение нового пакета санкций против России, который включает отключение более чем 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, снижение предельной цены на российскую нефть и запрет на строительство газопровода «Северный поток». Эти меры направлены на усиление давления на Москву для прекращения военных действий против Украины.

«ЕС рассматривает возможность исключения 20 банков из SWIFT в рамках новых санкций против России», — пишет Bloomberg.

По информации источников издания, знакомых с ситуацией, Европейская комиссия в настоящее время консультируется с государствами-членами по этим вопросам. Точные сроки введения потенциальных ограничений пока не определены, а окончательное решение будет приниматься после согласования со всеми странами-членами ЕС.

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Кроме того, в рамках обсуждаемых мер, ЕС планирует установить новые торговые ограничения на сумму примерно 2,5 млрд евро для ограничения доходов России и возможностей по получению технологий, необходимых для военного производства. Также предлагается снизить предельную цену на российскую нефть до около 45 долларов для стран «Большой семерки».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС готовит новые санкции против России, включая снижение потолка цен на российскую нефть, ограничения для газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также меры против судов теневого флота и компаний, помогающих обходить ограничения. Кроме того, Евросоюз анонсировал 18-й пакет санкций, который затронет энергетический сектор и финансовые структуры России.