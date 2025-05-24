Евро хочет сбросить доллар с мирового валютного пьедестала

Интрига, нарастающая на валютном рынке, может оказаться глубже, чем представляется на первый взгляд. Главный вопрос, который сейчас многих волнует в России: сможет ли доллар закрепиться ниже «психологического рубежа» в 80 рублей?

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Но он не единственный. Второй, уже глобальный вопрос, касается дальнейших взаимоотношений американской и европейской валют. Конфликт между интересами США и ЕС очевиден, поэтому любопытно, найдет ли он отражения в курсах доллара и евро.

Какой расклад будет более выгодным для России, «МК» рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

— Сможет ли европейская валюта захватить мировое лидерство?

— Откровенно говоря, в 1999 году, когда был дан старт валюте евро, именно этого и хотели её создатели. Более того, предполагалось, что у единой Европы будет и общая внешняя и оборонная политика. А некоторые прозападные эксперты в России в тот момент даже говорили, что со временем и наша страна может войти в зону евро, то есть фактически поделится с Европой собственным суверенитетом.

— Это все история давно минувших дней. А сейчас-то что происходит на валютном рынке?

— Неожиданно тема того, что евро может сбросить доллар с вершины финансового мира, заиграла новыми красками. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у европейской валюты есть потенциал, необходимый, чтобы заменить американскую в качестве основной резервной валюты мира. После того, как евро подскочил по отношению к доллару, глава Пятой республики расспросил председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард о перспективах обменного курса. Как сообщили агентству Bloomberg осведомленные об этих переговорах источники, частные беседы Макрона и Лагард состоялись в марте в Брюсселе.

— А у в настоящий момент евро есть фундаментальные основания для того, чтобы скинуть доллара с финансового Олимпа?

— Вопрос этот вызывает много дискуссий в профессиональной финансовой среде. Стран, входящих в зону евро, много, интересы у них достаточно разные, а валюта одна. Существуют огромные различия в финансово-экономическом состоянии даже, к примеру, таких крупных стран, как Германия и Италия. Если первая имеет маленький госдолг и репутацию надежного заемщика, то во второй периодически поднимается тема либо дефолта, либо программы поддержки национальной экономики извне, как это было с Грецией в кризисном 2012 году.

— В Америке таких проблем нет?

— США намного богаче Европы: самые бедные американские штаты экономически находятся выше самых богатых европейских стран. Разумеется, речь о сравнении по текущим валютным курсам: реальный уровень жизни отличается не так сильно, но для сопоставления влияния экономик на мировой арене этот показатель уместен.

Но есть и более конкретные причины. Рынок государственных облигаций в еврозоне куда менее ликвиден в принципе. Объём американских долговых бумаг в обороте в несколько раз превышает европейские показатели: в день он составляет $900 млрд. При этом, собственно бумаг еврозоны на рынке очень мало. После 2020 года, когда в качестве меры борьбы с последствиями пандемии Брюссель выпустил долговых бумаг на 750 млрд евро, эмиссия была прекращена. Основными номинированными в евро активами будут обязательства разных стран очень неоднородного качества.

— Так что будет происходить со статусом доллара в ближайшие годы в таком случае?

— Для понимания этого нужно вспомнить недавние события. США ввели санкции против Мосбиржи и заморозили российские инвестиции в Америке. Это больше санкции против доллара, а не против России. О чём прошлая американская администрация думала — непонятно. Вероятно, скоро данные решения будут пересмотрены. Можно с уверенностью утверждать, что доллар США ещё какое-то время останется лидером рынка мировых резервов. Если же ситуация обострится, то роль доллара будет, вероятно, падать, но куда более вероятен сценарий возникновения мультивалютной системы. Но даже в этом случае никто не сможет заменить доллар на финансовом Олимпе.

— Другими словами, планам Макрона и Лагард не суждено сбыться?

— Ситуация в экономике ЕС очень сложная. Если какая-либо из стран зоны евро выйдет из валютного союза, то есть пересчитает свой суверенный долг в свою локальную валюту, это будет означать дефолт и банковский кризис в Европе. Резко вырастет спрос на золото, доллар, американские суверенные бонды. Россия же из-за санкций от европейского кризиса сильно не пострадает.

— Но мы видим, какую большую работу проделывают власти ЕС, чтобы сохранить сплоченность Европы. И разговоры о возможности укрепить евро за счет снижения статуса доллара идут не на пустом месте. Если Макрон и Лагард все же придумают способ сделать евро главной валютой мира, то как это отразиться на экономике России, ведь противостояния с ЕС сейчас у нашей страны сильнее, чем с США?

— Здесь можно рассмотреть несколько сценариев развития событий. Первый — самый позитивный. Если нашей стране удастся угомонить Европу или она сама ослабнет из-за очевидного проигрыша в геополитическом противостоянии, причем не только с Россией, но и с США, то ситуация может даже откатиться к той, что была до 2014 года. Наши граждане будут спокойно ездить в Европу на отдых, менять евро и наслаждаться жизнью. Если относительно евро рубль будет крепким, то это будет всем выгодно.

— Сейчас такой сценарий выглядит совсем нереалистичным...

— Да, но сбрасывать со счетов его нельзя. Однако, если говорить о более реалистичном развитии событий, то, откровенно говоря, России выгоден распад еврозоны на отдельные государства, в каждом из которых будет своя валюта. Нашей стране гораздо удобнее выстраивать отношения напрямую с каждой из них, то есть в двустороннем формате, минуя Брюссель и остальные структуры ЕС. В принципе, мир завязан на доллар, так что одна резервная валюта уже есть. Конкурент здесь не нужен. Отношения с США у России сейчас нормализируются, и я считаю, что в дальнейшем они станут ещё лучше. И торговля, и инвестиции в долларе — это комфортно. Если вдруг представить, что на месте доллара окажется евро, то с нынешним отношением Евросоюза и России, с пакетами санкций, с отъемом денег на банковских счетах у людей и компаний — это все большая головная боль. Нам выгоднее, чтобы доллар остался лидером, и, скорее всего, так и будет.