Украина сохранила статус ограниченного дефолта

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне «ограниченного дефолта» (RD), передает РИА «Новости».

Прогнозы по суверенным рейтингам ниже уровня «CCC+» агентство традиционно не предоставляет. Рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне «CCC+», краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах остались на уровне «C», а рейтинг странового потолка – на уровне «B-».

Аналитики Fitch считают, что Украина продолжает проходить процедуру широкой реструктуризации, причем ВВП-варранты могут потерять свою силу только после 31 мая, когда ожидается очередной платеж. Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте останется на текущей отметке до урегулирования вопросов с большинством иностранных коммерческих кредиторов.

Министерство финансов Украины ранее сообщило о росте госдолга в марте на 1,56%, до 171,73 млрд долларов.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет.

Киев ранее не смог договориться с иностранными держателями части привязанных к ВВП облигаций госдолга о реструктуризации.

Financial Times отмечала, что Украина может объявить дефолт в конце мая. Западные инвесторы превратили долги Украины в золотую жилу.