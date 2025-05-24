Реализация плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей приведет к существенным убыткам, рассказал в соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Еврокомиссия в начале мая представила проект «дорожной карты» по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.

«Мне пришлось созвать чрезвычайное экономическое совещание из-за украинской энергетической угрозы. Брюссель дерзнул помогать Украине ценой разрушения венгерских и европейских семей, так как перекрыты поставки нефти и газа из России», — заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Глава правительства пояснил, что для Венгрии отказ от российских энергоресурсов означает дополнительные расходы в размере 800 млрд форинтов (176 млрд рублей) в год.

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Кроме того, заметил Орбан, счет за электроэнергию для венгров вырастет в два раза, счет на газовое отопление — в четыре раза, и венгерскому правительству придется прекратить государственную программу субсидий, направленную на снижение коммунальных расходов.

*Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.