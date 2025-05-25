Верховный суд признал незаконным ввод комиссий за снятие с кредиток без согласия клиента

Верховный суд России запретил банкам взимать комиссии за снятие с кредитных карт без согласия клиента. Об этом сообщает ТАСС.

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Поводом для такого решения суда стал запрос жителя Санкт-Петербурга, который пожаловался на изменение условий обслуживания своей кредитной карты — в момент заключения договора с банком мужчина мог снимать с кредитной карты до 50 тыс. рублей в месяц без комиссий и переплат, однако уже через месяц это условие было упразднено и за любые снятия банк стал взимать с него комиссию.

Петербуржец пытался обжаловать изменение политики банка в трех судебных инстанциях, однако все они вынесли решение в пользу кредитного учреждения. Тем не менее Верховный суд отменил их вердикты.

«Согласия на обслуживание на новых условиях истец не выражал, условие о комиссии за снятие любой суммы наличных денежных средств, принятое банком в одностороннем порядке, является ничтожным», — говорится в решении Верховного суда.

В нем подчеркивается, что у банка нет права в одностороннем порядке изменять условия договора и устанавливать новые комиссии.

До этого уфимец добился права забрать телевизор из магазина за ₽480 через Верховный суд Бурятии. Маркетплейс, на котором он приобрел девайс по акции, пытался отказаться от обязательств, просто вернув мужчине деньги.