В европейской стране возмутились нашествием российских огурцов

Польские агропроизводители и фермеры призвали власти европейской страны полностью запретить ввоз огурцов из России на фоне резкого увеличения поставок в республику этого вида продукции из РФ. Об этом сообщает портал О2 со ссылкой на главу местной Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу.

Местные аграрии подобным образом выразили свое возмущение нашествием российских огурцов в страну. По итогам марта 2025 года именно РФ стала основным поставщиком этого вида продукции на польский рынок. Отмечается, что решение о запрете импорта этих овощей из России может быть принято властями республики в течение «ближайшего месяца или двух».

Речь идет в том числе о поставках, которые ведутся через Белоруссию. Польские фермеры и аграрии призвали местные власти и профильные органы внимательно отслеживать географию импорта и не допустить резкого наращивания закупок подобной продукции.

Гвиздала назвал парадоксальной ситуацию, при которой власти республики выступают с поддержкой Украины и одновременно с этим допускают заметный рост импорта российской агропродукции.

«С началом боевых действий и политическим решением о поддержке Украины следовало бы запретить ввоз российских товаров на польский рынок», — резюмировал глава отраслевой ассоциации.

Он также посетовал на недобросовестную конкуренцию между российскими и польскими агропроизводителями. В частности, в Польше после февраля 2022 года резко подорожал уголь, который местные аграрии активно используют для обогрева теплиц. Российские же производители на фоне значительных объемов собственных энергоресурсов с подобной проблемой не сталкиваются, что делает их положение на глобальном рынке более выгодным. Польским властям не стоит способствовать росту благосостояния агроэкспортеров РФ, это недопустимо в нынешних реалиях, заключил Гвиздала.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные Евростата сообщило, что по итогам марта 2025 года экспорт российских огурцов в Польшу достиг четырехлетнего максимума. Суммарная стоимость поставок составила 2,7 миллиона евро. Покупатели из европейской страны приобрели у поставщиков из РФ в общей сложности 2,1 тысячи тонн этих овощей, что обеспечило 83 процента импортных потребностей республики.