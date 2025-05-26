Вклад крепкого рубля в замедление инфляции оценили

Укрепление курса рубля способствует уменьшению темпов роста цен, поскольку это приводит к удешевлению импортных товаров, которые составляют значительную долю в структуре непродовольственных товаров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на экспертов.

По данным Центрального банка, скорректированная с учетом сезонности инфляция на товары, не связанные с продуктами питания, за последние три месяца (февраль – апрель) составила в среднем 1,5% по сравнению с целевым уровнем в 4%.

Согласно информации Росстата, годовая инфляция с 6 по 12 мая 2025 года замедлилась до 10,09%. В апреле этот показатель составил 0,4% в месячном выражении и 0,5% с учетом сезонных колебаний, что является минимальным значением с 2023 года, указал ЦБ.

По словам аналитика фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алины Попцовой, укрепление национальной валюты, а также повышение ключевой ставки и снижение активности в сфере кредитования — основные факторы, которые способствуют замедлению темпов инфляции в настоящее время. По мнению эксперта, годовая инфляция прошла свой пик в апреле на уровне 10,2% и теперь будет снижаться до 5,6% к концу года.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отметил, что из-за усиления рубля текущей весной инфляция РФ затормозилась. В случае продолжения данной тенденции летом можно будет увидеть начало цикла смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в России.

С начала текущего года официальный курс американской валюты по отношению к рублю, установленный Центральным банком России, снизился почти на 22%. Если в начале года за один доллар давали 101,68 рублей, то теперь — 79,71 рублей. Впервые за два года курс доллара опустился ниже 80 рублей.