Минсельхоз ответил на идею запрета ввоза огурцов из РФ в Польшу

Минсельхоз России, комментируя предложение польских фермеров запретить ввоз российских огурцов, сообщил, что задача РФ - обеспечивать собственные потребности и выходить на внешние рынки.

Ранее глава польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаш Гвиздала в интервью порталу O2 сообщил, что импорт огурцов из России в Польшу в январе 2025 года превысил рекордный показатель. В связи с этим местные фермеры призвали ввести эмбарго из-за якобы имевшей место недобросовестной конкуренции.

"Наша задача обеспечивать собственные потребности и выходить на внешние рынки", - заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

О форуме

Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо" на Ставрополье. Организатор форума - Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.