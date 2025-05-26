Китай взвинтил цены на продаваемые США самолеты

Стоимость китайских самолетов для США выросла в 4,5 раза. О том, что КНР взвинтила цены на поставляемую технику, сообщает РИА Новости.

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По данным статслужбы Китая, США приобрели четыре самолета массой от 15 до 45 тонн на общую сумму 477,2 миллиона долларов. Средняя стоимость лайнера составила 119,3 миллиона долларов. При этом в прошлом году было куплено девять самолетов на 234,1 миллиона долларов, и средняя стоимость борта оценивается в 26 миллионов.

Согласно данным, за год цены с учетом импортных пошлин выросли на 359 процентов или в 4,6 раза. Самые дорогие приобретаемые самолеты подорожали на 152,5 процента.

Для сравнения, в апреле Китай также продал по самолету массой от 15 до 45 тонн в Великобританию (сделку заключили за 58,3 миллиона долларов) и в Сингапур (18 миллионов).

На фоне торговой войны китайский экспорт в США в апреле сократился на 21 процент. Спад американо-китайской торговли начался еще в марте, до введения пошлин на импорт администрацией Дональда Трампа. Так, Пекин сократил закупки мяса у Вашингтона на 29 процентов, а поставки нефти в обратном направлении снизились к пиковым значениям 2024 года сразу на 90 процентов.

В определенный момент ставки тарифов стали трехзначными и речь, по словам главы американского Минфина Скотта Бессента, стала идти фактически об эквиваленте эмбарго. В результате на фоне заключенных в Женеве договоренностей о взаимном снижении тарифов на 90 дней США и Китай опустили ставки со 145 и 125 процентов до 30 и 10 процентов соответственно.