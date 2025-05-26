Почему укрепляется рубль и каким будет курс дальше

Официальный курс доллара ЦБ ослаб почти на 22% с начала года — с 101,68 ₽ до 79,71 ₽. Доллар опустился ниже отметки 80 ₽ впервые за два года. На рубль влияют ожидания улучшения геополитической ситуации, рассказал «Ведомостям» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Определяющим фактором эксперт считает жёсткую денежно-кредитную политику Центробанка. Из-за высоких ставок по кредитам снижается спрос на импортные товары, и импортёры покупают меньше валюты. При этом экспортёры продают валюту, чтобы финансировать свои рублёвые расходы и получать дополнительный доход от размещения средств на вкладах.

Кроме того, рубль поддерживают продажи валюты Банком России и продление обязательной продажи части валютной выручки экспортерами, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В конце месяца рубль традиционно получает поддержку от налогового периода. Влияние на рубль 17 пакета санкций ЕС фоне оказалось незначительным.

Рост рубля может продолжиться, пока есть ожидания прогресса в переговорах России и США или пока российское правительство не начнёт сдерживать укрепление нацвалюты, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Курс может достигнуть 76–77 ₽ за доллар, затем возможны меры по ослаблению рубля — от увеличения покупок валюты по бюджетному правилу до ослабления административных валютных ограничений, добавляет Наталья Мильчакова. Эксперты отмечают, что более крепкий рубль не выгоден экспортёрам и бюджету.

На рубль может давить и снижение нефтяных цен — с начала года российская нефть марки Urals подешевела на 13,7%, до $54,76 за баррель. С учётом лага в 1–2 месяца, это должно сократить предложение валюты со стороны экспортёров, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Восстановление импорта и сезон отпусков увеличат спрос на валюту со стороны населения и компаний.

В июне курс доллара может остаться в диапазоне 78–84 ₽, а до конца года — вырасти до 98–100 ₽, считает Александр Потавин. Дмитрий Бабин уверен, что на конец года доллар будет выше 95 ₽. Если геополитические тенденции по-прежнему останутся позитивными для России, доллар вряд ли вырастет больше 90–95 ₽, полагает Наталья Мильчакова. По её прогнозу, к концу года курс будет находиться в среднем в рамках 85–90 ₽ за доллар.