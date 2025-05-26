Доходы семьи Трампа превысили заработки других президентов США

Семья президента США Дональда Трампа смогла извлечь большую финансовую выгоду из своего положения, чем кто-либо из лидеров страны до него. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По ее данным, только на манипуляциях с криптовалютами и мемкоинами Дональд и Мелания Трамп заработали $320 млн, не считая активов в недвижимости за рубежом и клуба в Вашингтоне, членство в котором стоит $500 тыс. К заработкам, связанным с президентским статусом Трампа, газета относит и предложение американского предпринимателя Джеффа Безоса Мелании Трамп снять о ней фильм и выплатить гонорар в размере $28 млн. Самому Трампу власти Катара подарили личный самолет Boeing 747 стоимостью $200 млн, это самый дорогой подарок за всю историю США, добавляет NYT.

Трамп сделал нормой заработок денег на своем президентском статусе, что раньше могло вызвать общественный скандал и стать причиной расследования, добавила NYT. По ее данным, Трамп подготовил почву для такого поведения, упразднив инструменты контроля и отчетности, которые могли сдерживать его предшественников, уволив государственных инспекторов и консультантов по этике, а также подчинив себе Конгресс, суд и ФБР.

В Белом доме выступают в защиту Трампа, отмечая, что он был успешным бизнесменом и до президентства, поэтому не может быть материально заинтересован в своем положении, и американцы это понимают. Американский президент также продолжает получать доход от бизнеса своих сыновей, напоминает газета, добавляя, что общее состояние его семьи в марте 2025 года насчитывало рекордные $5,1 млрд, что на $1,2 млрд больше, чем в прошлом году.