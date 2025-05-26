Минэкономразвития заявило о рисках переохлаждения экономики РФ

Минэкономразвития видит риски переохлаждения экономики
Минэкономразвития с учетом нынешних показателей инфляции видит риски переохлаждения российской экономики.
Об этом заявил глава министерства Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики", - сказал он.
Министр подчеркнул, что в последние недели инфляция, по недельным данным, укладывается в диапазон 3-4%.
"В последнее время недельные данные от месячных у нас не так сильно отличаются - иногда в плюс, иногда в минус - поэтому мы рассчитываем, что майские данные эту тенденцию закрепят. Конечно, мы рассчитываем, что это будет своевременно учтено Центральным банком при принятии решений", - отметил Решетников.