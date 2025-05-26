Минэкономразвития видит риски переохлаждения экономики

ТАСС

Минэкономразвития с учетом нынешних показателей инфляции видит риски переохлаждения российской экономики.

Минэкономразвития заявило о рисках переохлаждения экономики РФ
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Об этом заявил глава министерства Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в последние недели инфляция, по недельным данным, укладывается в диапазон 3-4%.

"В последнее время недельные данные от месячных у нас не так сильно отличаются - иногда в плюс, иногда в минус - поэтому мы рассчитываем, что майские данные эту тенденцию закрепят. Конечно, мы рассчитываем, что это будет своевременно учтено Центральным банком при принятии решений", - отметил Решетников.

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