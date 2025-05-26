Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что проект регионального самолета «Байкал» обеспечен необходимыми ресурсами и будет реализован без задержек.

Власти России выделяют все необходимые средства на производство самолета «Байкал», сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

Министр выступил в Госдуме и подчеркнул, что проект должен быть реализован в установленные сроки.

«Что касается самолета «Байкал», необходимые ресурсы для поддержки производства, разработки выделяются. Насколько мне известно, самолет должен ввестись в строй в плановые сроки. Мы здесь не экономим», – заявил Силуанов в ходе своего выступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в проекте самолета «Байкал» нашли решение сложившейся ситуации вокруг его производства. Трутнев назвал одной из главных причин приостановки производства отсутствие отечественного двигателя. Минпромторг подтвердил эффективность доработок конструкции самолета «Байкал».