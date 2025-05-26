Россия готовится к увеличению ненефтегазовых доходов

Председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук заявил, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 году значительно возрастут. По его словам, они увеличатся на 829 млрд рублей, передают «Известия».

Согласно предварительным данным, ненефтегазовые доходы достигнут 30,2 трлн рублей. Ковальчук прогнозирует сокращение общего объема доходов на 1,8 трлн рублей и увеличение расходов до 42,3 трлн рублей.

Он связывает увеличение расходов федерального бюджета с увеличением ассигнований на реализацию отдельных мероприятий, в том числе по поручению президента и председателя правительства в объеме 439 миллиардов рублей.

Из федерального бюджета страны выделяются средства на поддержку льготных ипотечных программ в размере 279 миллиардов рублей. Также финансируются национальный проект «Цифровая экономика» и государственная программа «Информационное общество» на общую сумму 61 миллиард рублей.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что корректировка параметров федерального бюджета не потребует увеличения государственных заимствований. Он отметил, что изменения связаны с падением цен на нефть и увеличением доходов из отраслей, не связанных с нефтью и газом.